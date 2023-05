Giorgia Meloni, la dedica alla madre: «Ho ripagato i tuoi sacrifici, la tua solitudine»

Nel giorno della festa della mamma, la premier Giorgia Meloni ha condiviso sui social un post dedicato a sua madre Anna Paratore, con la quale è legata da un legame profondo, come ha più volte raccontato la stessa leader di FdI. «Grazie per aver sempre creduto in me, mamma – scrive Meloni – E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo». Anna Paratore, 70 anni, ha un passato da scrittrice, come aveva rivelato lei stessa in alcune interviste. Tra gli anni ’80 e ’90 infatti aveva pubblicato alcuni romanzi con lo pseudonimo di Josie Bell. Ad agosto 2022, Meloni la aveva citata in risposta alle polemiche sollevate da un post di FdI a proposito della lotta alle «devianze», in cui era stata inserita anche l’obesità: «Questa è Anna, la mia mamma – aveva scritto Meloni non ancora premier – la persona a cui devo tutto. Soffre di obesità da quando, più giovane, ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere sola due figlie». Di lei, in un’intervento a Verissimo su Canale 5, Meloni aveva poi detto: «Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto, il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. È stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca».

Leggi anche: