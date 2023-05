Mandano un comizio di Hitler dagli altoparlanti del treno, il caso in Austria: denunciati due hacker

Due presunti hacker sono stati denunciati in Austria accusate di aver diffuso un discorso di Adolf Hitler attraverso gli altoparlanti di un treno dell’alta velocità. L’episodio è avvenuto ieri 14 maggio, quando su un Rajljet partito da Bregenz e diretto a Vienna i passeggeri non hanno sentito l’annuncio della successiva fermata, ma a volume altissimo una serie di gaffe della conduttrice Tv Chris Lohner, voce storica delle ferrovie austriache, e poi un comizio di Hitler con le grida ripetute «Heil Hitler». Come riportano i media locali, la capotreno avrebbe provato in tutti i modi a disattivare gli altoparlanti ma senza trovare una soluzione. Secondo le ferrovie austriache Oebb, il caso non sarebbe isolato, ma solo l’ultimo di una serie di episodi avvenuti nei giorni scorsi.

