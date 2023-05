Elezioni amministrative, Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino

Il sottosegretario alla Cultura è stato eletto primo cittadino del comune in provincia di Frosinone

Il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni Vittorio Sgarbi è stato eletto come nuovo sindaco di Arpino, un piccolo comune di 6 mila abitanti della provincia di Frosinone. I suoi avversari, Andrea Chietini e Gianluca Quadrini, hanno riconosciuto la sconfitta: «La cittadinanza ha scelto un sindaco che non è di Arpino con amministratori che hanno governato negli ultimi 10 anni», è il commento (amaro) di Quadrini. «Vince la democrazia, noi siederemo ai banchi dell’opposizione e continueranno a svolgere il lavoro che da sempre abbiamo svolto», gli ha fatto eco Chietini. Sarà invece Massimo Serra, a prescindere dalle preferenze espresse, il vicesindaco del comune del Frusinate. Il critico d’arte, legato «ai tesori d’arte che custodisce e che in pochi conoscono» di Arpino, ha fatto campagna elettorale nel Paese, dove ha anche festeggiato il suo compleanno. «È L’ottavo pranzo oggi, ma è solo una cosetta…», aveva ironizzato su TikTok durante una delle giornate trascorse nel paese.

