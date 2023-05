Ondata di maltempo in arrivo in tutta Italia: stop ad alcuni treni in Sicilia e scuole chiuse in Emilia Romagna

Precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento stanno colpendo il Nordest e il Centrosud dell’Italia e si attende una nuova ondata di maltempo. A causa dell’allerta meteo oggi, 15 maggio, Trenitalia ha cancellato cinque corse in Sicilia che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Anche i treni regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. Alcune linee sono state sostituite dai bus. A Ravenna il sindaco Michele De Pascale ha disposto una serie di chiusure per i servizi educativi, le scuole di ogni ordine, compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. Non si esclude che le chiusure possano proseguire anche nella giornata di mercoledì.

I servizi chiusi

Sempre sulla linea della prevenzione, i Servizi Sociali comunali romagnoli stanno contattando «tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza». Inoltre, il Comune ha invitato i cittadini a ridurre gli spostamenti solo a quelli necessari e a mettere oggetti o veicoli in sicurezza entro la serata di oggi, oltre a prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi, a stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge, a non accedere agli argini, ai capanni, ai sottopassi se allagati e, in caso di allagamenti, a non sottostare in locali interrati, ma recarsi ai piani più alti.

Nord, centro e sud: le previsioni dei prossimi giorni

Sul Nordest e le tirreniche del Centrosud potrebbero cadere in pochissimi giorni l’equivalente delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi. Nel dettaglio, lunedì 15 il nord è più soleggiato; al centro peggiora verso sera e al sud c’è un ciclone tunisino in arrivo con forte maltempo, ad iniziare dalla Sicilia. Martedì 16 al nord c’è diffusa instabilità con maltempo in Emilia Romagna, al centro: forte maltempo su tutte le regioni e al sud piogge e temporali sparsi. Mercoledì 17 al nord piogge sparse e temporali specie su Emilia Romagna. Al centro tante regioni sono a rischio e al sud piogge e temporali su Campania, Puglia, Basilicata.

