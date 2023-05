Ucraina, Zelensky a Londra a sorpresa: «Qui per incontrare il mio amico Sunak»

Il presidente a Londra per colloqui con il primo ministro britannico

Il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky ha annunciato che oggi arriverà a Londra per colloqui con il primo ministro britannico Rishi Sunak. Si tratta di una visita a sorpresa nella capitale britannica. In un tweet, Volodymyr Zelenskiy ha scritto: «Il Regno Unito è un leader quando si tratta di espandere le nostre capacità a terra e in volo. Questa collaborazione continuerà oggi. Incontrerò il mio amico Rishi. Condurremo negoziati sostanziali faccia a faccia e nelle delegazioni».

