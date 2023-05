Vice Media Group ha presentato istanza di fallimento

Come già anticipato, Vice Media Group – la società che edita il portale Vice e Motherboard – ha presentato istanza di fallimento oggi, 15 maggio. Questo non significa che saranno interrotte le attività di Vice, ma si attende ancora un acquirente. Gli occhi sono puntati sul gruppo di finanziatori di Vice che comprende Fortress Investment Group e Soros Fund Management. Ha presentato un’offerta di 225 milioni di dollari. Gli amministratori in questo mese hanno ottenuto diverse manifestazioni di interesse e ora, se non arriverà un’offerta migliore, il gruppo di Fortress e Soros si prenderà Vice.

Il debutto di Vice

L’azienda e i suoi investitori negli anni hanno puntato molto sulle enormi potenzialità dei social media, come Facebook e Instagram, pensando che avrebbero portato una grande quantità di giovani lettori. Che sono arrivati, ma non tanto quanto speravano. E così sono iniziati i problemi sul fronte dei profitti. Vice ha debuttato oltre venti anni fa e negli anni ha costruito un grande successo come società di media globali con studi cinematografici, agenzie pubblicitaria e spettacoli su HBO. Disney e Fox hanno investito centinaia di milioni in essa. E per anni hanno tentato di chiudere in pareggio. La deriva di Vice si intravedeva già nei mesi scorsi dai primi addii, come nel caso dell’amministratore delegato Nancy Dubic, che ha lasciato l’azienda dopo cinque anni.

