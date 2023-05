Vice Media Group verso l’istanza di fallimento

Vice Media Group, la società che edita il portale Vice e Motherboard, sta per presentare un’istanza di fallimento. Lo scrive il New York Times, che segnala come il deposito potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La società è ancora alla ricerca di un acquirente. Se lo trovasse potrebbe sfuggire alla bancarotta. Finora gli amministratori hanno ricevuto cinque manifestazioni d’interesse. La società nel 2017 era valutata 5,7 miliardi di dollari. Con l’eventuale fallimento Fortress Investment Group, il più grande debito dell’azienda, potrebbe diventare il padrone della società. Fortress detiene infatti un debito senior, a differenza di altri investitori come Disney e Fox. Queste ultime hanno già svalutato il valore dei propri investimenti in Vice.

Vice ha cominciato le sue edizioni a Montreal più di vent’anni fa. Negli anni ha costruito il suo successo come società di media globali con studio cinematografico, agenzie pubblicitaria e spettacoli su HBO. Disney ha investito centinaia di milioni nella società e ne ha esplorato la possibilità di acquisizione nel 2015 per 3 miliardi di dollari. Per anni ha cercato di chiudere in pareggio, anche attraverso dolorose ristrutturazioni. La scorsa settimana Vice ha annunciato ai dipendenti la chiusura di Vice World News. Negli ultimi mesi Nancy Dubic, amministratore delegato, ha mollato dopo cinque anni in azienda. Anche Jesse Angelo, responsabile di news ed entertainment, ha lasciato.

