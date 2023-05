Comunali, Schlein esulta: «Siamo il primo partito in quasi tutti i capoluoghi al voto»

«Siamo il primo partito in quasi tutti i capoluoghi al voto. Abbiamo vinto al primo turno a Brescia e a Teramo, due città rilevanti. A Brescia abbiamo vinto con i moderati, a Teramo anche con i5 % Stelle. Il Pd è in ottima salute». Elly Schlein convoca una conferenza stampa al Nazareno per commentare l’esito delle elezioni comunali. Esordisce con entusiasmo: «Siamo molto soddisfatti dell’esito del primo turno delle elezioni amministrative, guardiamo con grande ottimismo al secondo turno. Ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere tra due settimane». La segretaria del Partito democratico invita a fare «uno sforzo in più verso i ballottaggi: non smobilitiamo, ma rilanciamo». L’appello ai volontari e alla classe dirigente Dem è di continuare a stare sui territori per dare ascolto alle persone, «perché quell’ascolto consente di dare risposte» ai cittadini. «Nel giro che abbiamo fatto in campagna elettorale abbiamo riscontrato tanto entusiasmo, una nuova speranza, questo clima che si respira si è tradotto in una capacità di passaparola, che ha premiato». Schlein assicura che proseguirà con i suoi giri nei territori e che non farà mancare l’appoggio a ogni singolo candidato del centrosinistra. Poi lancia un attacco alla maggioranza: «La destra frena e anche coloro che hanno votato la destra si rendono conto delle difficoltà del governo sul Pnrr, sul lavoro, una destra che sceglie di aumentare la precarietà e non vede come questa sia legata alla crisi della natalità».

Il video integrale della conferenza stampa

