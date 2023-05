Il nuovo logo del ministero dell’Istruzione e del Merito massacrato sui social: «Lo ha fatto un nostalgico o un tifoso del Napoli?»

L’accoglienza del nuovo logo del Ministero dell’istruzione e del Merito guidato da Giuseppe Valditara non sembra proprio delle più entusiaste, con il giudizio più morbido che lo definisce «orribile». Almeno sui social, dove inevitabilmente si sono scatenati i commenti ironici per quel nuovo simbolo che per quel qualcuno ha un vago aspetto “nostalgico”. C’è stato infatti chi ha storto il naso per quelle due emme ben in evidenza che rischierebbero di evocare una grafica da Ventennio e c’è chi al posto di quel tricolore al centro ha rivisto un richiamo alla fiamma del Msi, presente anche nel logo di Fratelli d’Italia. Le analogie però si sprecano e tutte portano a situazioni ben lontane dall’area istituzionale: per parecchi quel logo sembra più un fantasma, fino a scomodare anche una citazione di Carl Marx. Ma non manca chi vede nel nuovo simbolo del Mim un ottimo spunto per una marca di latticini, con quel bianco che si staglia sullo sfondo azzurro. Colori appunti che fanno sospettare ad altri che dietro quella grafica si possa nascondere un tifoso napoletano.

