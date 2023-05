Messico, il portiere fa gol direttamente dal rinvio e porta i suoi in finale – Il video

Il portiere dell’Atletico Morelia Santiago Ramirez ha segnato un gol direttamente con un rinvio dalla propria aerea. Il tutto è accaduto nei minuti di recupero della semifinale dei playoff della Liga de Expansion, la serie B messicana. L’Atletico Morelia giocava sul campo del Celnaya. Ramirez vede che in occasione di un calcio d’angolo il portiere avversario Allison Revuelta si è spinto in attacco e ha tentato un colpo di testa in area. Blocca il pallone e rinvia immediatamente con un lancio lunghissimo che rimbalza due volte nel campo avversario e poi si infila al centro della porta. Il gol dell’Atletico ha portato il risultato finale sul 3 a 1 e gli ha consentito il passaggio alla finale del torneo di clausura.

