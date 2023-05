Roberto Spada, in corso lo sgombero della casa occupata abusivamente a Ostia. Ieri sui social: «Cerco casa in affitto»

È in corso lo sgombero dell’appartamento di Roberto Spada, esponente del clan di Ostia noto per la vicenda dell’aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi della Rai durante una intervista per il programma Nemo. L’attività è svolta dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Ostia. L’immobile si trova al terzo piano in via Guido Vicon. Secondo quanto riporta il quotidiano la Repubblica all’arrivo dei militari, Spada non ha opposto resistenza e con la famiglia sta portando via le sue proprietà dall’immobile. Anche se l’esponente e la sua famiglia si sono mostrati collaborativi, alcuni parenti si sono presentati davanti al palazzo per protestare. Sempre secondo quanto riporta la Repubblica, almeno quattro pattuglie di agenti della polizia locale stanno effettuando oltre allo sgombero anche un censimento nelle case comunali per capire quanti siano gli occupanti abusivi e denunciarli. Sarebbero due le strade interessate, via Vincon e via Fasan, distanti appena poche centinaia di metri. Roberto Spada – sempre secondo quanto riferisce la Repubblica – andrà in albergo fino al 20, poi in casa di amici.

Il post per una nuova casa prima dello sgombero

Ieri, 15 maggio, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la ricerca di una nuova casa in affitto.

Secondo quanto riporta Il Messaggero le indagini dei carabinieri hanno accertato che l’immobile – dopo uno scambio in passato con un’altra occupante abusiva – è stato occupato dal 2006. Spada e consorte non disponevano di alcun titolo che li legittimasse ad abitare l’appartamento, gestito dal Comune di Roma per far fronte all’emergenza abitativa. Il debito nei confronti dell’Ente sarebbe pari a 43.355,56 euro per le indennità di occupazione non versate e di altri 11.063 euro nei confronti della società gestore della rete elettrica per l’energia non contabilizzata. Il 22 aprile scorso era stato eseguito, dagli stessi militari, un decreto di sequestro preventivo dell’immobile su delega della procura di Roma e ordine del gip.

(foto copertina Spada/Facebook)

