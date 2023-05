Maltempo, le immagini degli abitanti di Cesena messi in salvo coi gommoni – Il video

I Vigili del Fuoco stanno continuando a mettere in salvo gli abitanti di tutta la zona dell’Emilia Romagna maggiormente colpita dall’alluvione in corso. Molti i soccorsi nella provincia di Forlì-Cesena. A Cesena dopo l’esondazione del fiume Savio, a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la zona, i Vigili sono intervenuti in più occasioni usando i gommoni.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Continua a leggere su Open

Leggi anche: