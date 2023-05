Ultima Generazione cambia metodo: gli attivisti si calano sulla tangenziale di Roma, bloccandola – Il video

Blitz di Ultima Generazione sulla tangenziale di Roma: quattro attivisti si sono calati dal ponte limitrofo tra viale Somalia e viale Libia, mentre un’altra decina ha bloccato il traffico sulla strada in direzione San Giovanni. Sorretti da alcune imbracature, i giovani ecologisti hanno esposto lo striscione con scritto: «Non paghiamo il fossile». Sul posto la polizia Locale e la Polizia di stato. Gli attivisti, dopo gli insulti ripetuti degli automobilisti bloccati, hanno ripetuto: «Stiamo morendo. Prendetevela con il governo non con noi». Alcuni degli attivisti presenti sono stati portati in commissariato per l’identificazione.

