Conference League, la Fiorentina piega il Basilea e vola in finale. Squadre italiane all’ultimo atto di tutte e tre le coppe europee

La Fiorentina è in finale di Conference League. Non sono bastati i tempi regolamentari per decidere le sorti della doppia sfida contro il Basilea. Nei 90′ di gioco gli uomini di Vincenzo Italiano hanno ribaltato la sconfitta per 1-2 dell’andata, ma l’identico risultato conseguito – con la doppietta di Nico Gonzalez e il gol di Amdouni per gli svizzeri – ha reso necessario l’extra-time. Ma al 129esimo minuto di una partita che pareva infinita il gol di Barak ha regalato il sogno ai tifosi viola. Ora il 7 giugno a Praga la Fiorentina sfiderà gli inglesi del West Ham, usciti vittoriosi dalla doppia sfida contro gli olandesi dell’AZ (doppio successo: 2-1 all’andata; 0-1 al ritorno). E stante i successi nelle doppie semifinali dell’Inter in Champions League e della Roma in Europa League, il calcio italiano centra un risultato storico: tre squadre del nostro campionato si giocheranno in finale tutte e tre le coppe europee.

