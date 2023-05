Europa League, giallorossi avanti col minimo sforzo, la Juve cade ai supplementari: la finale sarà Roma-Siviglia

Sarà Roma-Siviglia la finale di Europa League 2023. La squadra spagnola ha piegato la resistenza della Juventus dopo i tempi supplementari vincendo per 2-1, dopo il pareggio per 1-1 dell’andata di Torino. Al vantaggio di Vlahovic al 65′ ha risposto 5 minuti il pareggio di Suso. Quindi, nel primo tempo supplementare, il sorpasso firmato Lamela che ha mandato in visibilio lo stadio si casa. In finale a Budapest il 31 maggio gli spagnoli sfideranno la Roma di José Mourinho. I giallorossi, vittoriosi all’andata per 1-0 all’Olimpico sul Bayer Leverkusen, hanno chiuso la gara di ritorno a reti inviolate (0-0). Tanto è bastato alla Roma per strappare il biglietto per l’ultima tappa della competizione europea, tra tredici giorni.

