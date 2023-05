Emilia-Romagna, un metro d’acqua nel centro di Lugo. Lo sfogo dei residenti: «Non è passato nessun politico» – Il video

Non si fermano le alluvioni in Emilia-Romagna. Stamane un importante centro della provincia di Ravenna, Lugo, si è svegliato sommerso dall’acqua. La piena ha cominciato a risalire dalla parte sud della pianura, lato via Emilia, per le esondazioni del Senio e del Santerno, che scorrono il primo ad ovest e il secondo a est della città, ed è arrivata in pieno centro storico., dove si trova la Rocca estense. La polizia esorta i cittadini a salire ai piani alti delle case.

Le immagini di Lugo stanno circolando sui social da diverse ore. Tra queste, lo sfogo di un residente contro gli amministratori locali. «Glielo chieda lei al signor Bonaccini – inveisce un uomo in stivali nel pantano – chi ci ripaga dei danni? Abbiamo l’acqua alta un metro e mezzo dentro casa, non è passato nessuno».

Le altre città colpite

A Cervia molte vie sono invase dall’acqua. Ordini di evacuazione sono scattati anche per altri territori del Ravennate: Villanova, Filetto, Roncalceci.

