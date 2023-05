Kyrgios salta il Roland Garros, la verità sull’infortunio del tennista: «Ferito durante una rapina»

Nick Kyrgios non parteciperò al Roland Garros 2023. E non per recuperare dall’intervento al ginocchio, come comunicato dagli organizzatori del torneo francese, ma per una ferita rimediata durante una rapina a mano armata nell’appartamento di sua madre. A fare chiarezza sulle ragioni dell’infortunio è stato l’agente del tennista australiano Daniel Horsfal. Il 28enne sarebbe rimasto ferito al piede durante un tentativo di rapina nell’abitazione della madre a Canberra e l’aggressore, armato di pistola, sarebbe riuscito a fuggire a bordo dell’auto di Kyrgios. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Kyrgios avrebbe chiamato immediatamente la polizia e sarebbe riuscito a geolocalizzare la sua vettura attivando un’applicazione sul suo telefono. Dopo un infortunio, a febbraio era stato sottoposto a intervento e l’agente aveva rassicurato i fan: «L’operazione è riuscita bene e il suo percorso di riabilitazione è eccezionale». Ma nel corso della rapina, avvenuta l’1 maggio, l’atleta si sarebbe procurato un taglio al piede sinistro che «ha riportato indietro di circa due settimane e mezzo la sua riabilitazione», e per questo non potrà partecipare al Roland Garros che ha inizio il 22 maggio.

