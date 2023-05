Muore investita a 100 metri dall’ospedale, l’ambulanza arriva dopo mezz’ora: il caso della 73enne in Puglia

Investita mentre portava a spasso il suo cane, muore la sera stesso, dopo aver aspettato, con l’ospedale di Monopoli a cento metri di distanza, un’ambulanza per oltre mezz’ora. Questa l’assurda morte di Erika Burger, 73 anni, cittadina tedesca da tempo residente nella città pugliese. A parlare del caso è il Corriere della Sera. L’incidente si è verificato in via Sant’Anna, a pochi passi dal nosocomio di San Giacomo. La donna, intenta a gestire il suo cane, è stata investita da una Peugeot guidata da un 23enne di Monopoli. In città non c’erano ambulanze disponibili ed è stato necessario far arrivare un mezzo da Castellana Grotte (che dista 16 chilometri da Monopoli). Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri che, nell’attesa che arrivasse l’ambulanza, hanno chiesto aiuto ai medici del pronto soccorso. Due infermieri sono intervenuti con il defibrillatore ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il giovane automobilista è stato trasportato in ospedale in stato di shock.

