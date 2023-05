Lo spot sulle aste online per chi è bloccato in casa con l’alluvione, l’influencer Luca Onestini massacrato sui social – Il video

Sotto accusa l’ex concorrente del Grande Fratello della provincia di Bologna, che ha promosso un servizio commerciale online rivolgendosi a chi in questi giorni non può uscire di casa dopo la disastrosa alluvione in Emilia-Romagna

«Questo tempo ci fa penare, però l’importante è trovare un senso anche alle cose che un senso non hanno. Cercare di renderlo produttivo. Se le strade sono chiuse e uscire di casa non è possibile ne approfitto e gioco un po’ su …. ». Così l’influencer Luca Onestini, ex concorrente della casa del Grande Fratello, sponsorizza un sito di aste on line. Non prima però di aver citato nella sua storia Instagram gli angeli del fango, impegnati nell’alluvione dell’Emilia-Romagna. Una pubblicità che non è passata inosservata. «Schifata» , «mi vergogno per lui», «mi preoccupa il milione di persone che lo segue», sono solo alcuni dei commenti in rete.

Chi è Luca Onestini

Luca Onestini è modello, odontoiatra, ex calciatore e ha partecipato a diversi programmi Mediaset. Si è inizialmente fatto conoscere al grande pubblico come corteggiatore di Uomini e donne e infine nella casa del Grande Fratello ha stretto una relazione con la concorrente Soleil, salvo poi scoprirne il tradimento in diretta tv. Oggi fa il dj e influencer sui social. La storia Instagram non è più disponibile sul suo profilo. Originario di Castel San Pietro Terme, nel bolognese, Onestini, secondo quanto rilancia in queste ore sul suo profilo, è uscito in strada facendo vedere le condizioni più fortunate, della zona in cui vive. Annuncia che la data del suo dj set è stata rinviata perché «non c’è nulla da festeggiare». Ricorda però a quando esattamente è stata rinviata l’esibizione. Nonostante però il social washing sui social in tanti non hanno potuto ignorare. «Registrandoti al mio link riceverai venti puntate. Non hai nulla da perdere ma tanto da vincere», chiudeva Onestini sul suo tanto criticato lancio su Instagram. Forse però, con quello che è sembrato a molti un autogoal, qualche follower Luca lo avrà perso per strada.

