Le minacce sotto casa degli ultras del Milan per Dimarco, l’interista si scusa per il coro al derby: «Una leggerezza»

Non sono andati giù agli ultras rossoneri i festeggiamenti di Federico Dimarco, il terzino dell’Inter che dopo la vittoria sul Milan in Champions League si è unito ai cori della Curva Nord con tanto di microfono. A qualche giorno dall’episodio, sotto casa del giocatore nerazzurro è comparso uno striscione di minaccia, rimosso dopo pochi minuti: «Dimarco pensa a giocare… O la lingua te la facciamo ingoiare». Il lenzuolo bianco esposto sul cancello dell’abitazione non è firmato, anche se è lecito ipotizzare che provenga da tifosi del Milan. Ma cosa ha fatto infuriare gli ultras rossoneri? L’episodio “incriminato” sarebbe avvenuto proprio dopo il fischio finale dell’euroderby di ritorno. Dimarco, cresciuto nel vivaio dell’Inter e da sempre tifoso nerazzurro, ha preso il microfono a uno degli speaker dello stadio, è andato sotto la curva e ha iniziato a intonare alcuni cori. Tra questi ce n’era anche uno “proibito”, che gli stessi ultras dell’Inter hanno smesso di cantare da tempo perché ritenuto troppo offensivo.

La conferma arriva anche da alcune storie pubblicate su Instagram dalla pagina Banditi Curva Sud Milano: «Capiamo e condividiamo la voglia di esultare e far festa, nessuno si è mai sognato di vietare festeggiamenti e sfottò, ma in una città come Milano ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati, da una parte e dall’altra», scrivono gli ultras del Milan. «Un conto sono i cori e gli striscioni di sfottò riferiti a giocatori e società – aggiungono -. Tutt’altro discorso sono i cori di scherno verso una Curva intera alla presenza della stessa, con un coro che la stessa Curva Nord non canta di proposito da mesi». Dopo le polemiche e lo striscione di minaccia, Dimarco si è scusato: «Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare a un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi», ha scritto su Instagram il terzino dell’Inter.

INSTAGRAM / BANDITI CURVA SUD MILANO | La polemica degli ultras rossoneri contro Federico Dimarco

INSTAGRAM / FEDERICO DI MARCO | La risposta del terzino dell’Inter alle polemiche con gli ultras del Milan

Continua a leggere su Open

Leggi anche: