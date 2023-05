Festa Inter, i nerazzurri conquistano la finale di Champions League: 1-0 contro il Milan

A 13 anni dall’ultima volta, l’Inter torna in finale di Champions League. Dopo la vittoria per 0-2 nella gara d’andata, la squadra di Simone Inzaghi si aggiudica per 1-0 anche il match di ritorno contro il Milan. A segnare nel secondo euroderby di San Siro è Lautaro Martinez, che al 74esimo spegne definitivamente le speranze dei rossoneri di approdare in finale. Una partita senza troppi colpi di scena, con i nerazzurri impegnati a difendere il risultato dell’andata e il Milan che ha faticato a sfondare. Nel frattempo, il botteghino segna un nuovo record: la partita di stasera ha portato nelle casse dell’Inter oltre 12,5 milioni di euro, l’incasso più alto della storia del calcio italiano. Il primato precedente era stato raggiunto proprio 6 giorni fa, in occasione della gara d’andata, quando i ricavi dei biglietti avevano raggiunto 10,4 milioni. Qualche tensione nel finale, con l’arbitro Clement Turpin costretto a estrarre diversi cartellini gialli. Una sfida da record anche per il botteghino: la partita di stasera ha portato nelle casse dell’Inter oltre 12,5 milioni di euro, l’incasso più alto della storia del calcio italiano. Il primato precedente era stato raggiunto proprio 6 giorni fa, in occasione della gara d’andata, quando i ricavi dei biglietti si erano fermati ad “appena” 10,4 milioni. Ora l’Inter dovrà attendere l’esito della sfida di domani tra Real Madrid e Manchester City, che all’andata si sono fermati sull’1-1. Nel frattempo, i nerazzurri hanno messo al sicuro la loro presenza alla finale di Istanbul del 10 giugno. Una finale che mancava dal 2010, l’anno del triplete firmato da José Mourinho.

