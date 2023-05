La (strana) posa di Trudeau in Corea del Sud: ecco perché ha allargato le gambe nella foto di rito con Kim Jin-pyo

È diventata virale, soprattutto in Corea del Sud, una foto ritraente il premier canadese Justin Trudeau in posa con le gambe allargate al fianco del presidente dell’assemblea nazionale della Repubblica coreana, Kim Jin-pyo, quest’ultimo in punta di piedi. La causa? Il divario di altezza tra i due, circa 20 cm, che ha costretto il primo ministro del Canada ad abbassarsi prima di scattare la fotografia di rito in vista dell’incontro per celebrare 60 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, lo scorso 17 maggio. Il gesto, che in Corea del Sud, viene chiamato «manner legs» – traducibile come «gambe di cortesia» – ed è visto come un segno di rispetto, non è passato inosservato. Se da una parte i media coreani hanno ampiamente elogiato la premura di Trudeau definendo la scena «commovente», dall’altra i giornali canadesi hanno invece accusato il premier di «mettere in imbarazzo il Canada ancora una volta all’estero».

