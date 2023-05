Nell’Emilia Romagna alluvionata arriva la Starlink di Musk per ripristinare la connessione internet

Per captare i dati di rete provenienti dai satelliti, dagli Usa e dalla Germania sono in arrivo gli appositi terminali mobili

Nelle aree dell’Emilia Romagna che l’hanno persa a causa delle alluvioni, la connessione internet verrà ripristinata grazie ai satelliti Starlink di Elon Musk. Che puntano a garantire connessione veloce dallo spazio in collaborazione con il gruppo Unipol, unico investitore italiano della nuova cordata di Twitter. Space-X, la società di esplorazione spaziale del miliardario, in queste ore sta «orientando i suoi satelliti, concentrandoli in modo da dare priorità alla regione emiliana, per fornire una maggiore copertura alle popolazioni colpite in questi giorni dall’alluvione», si legge nella nota diffusa dal gruppo assicurativo.

Per captare i dati di rete – che normalmente viaggiano lungo cavi sotterranei – dagli Usa e dalla Germania sono in arrivo gli appositi terminali di Starlink, che potranno così redistribuire il segnale nella regione, come è stato fatto nelle aree dell’Ucraina colpite dalla guerra. La particolarità di tali ricevitori è la loro mobilità, che permette di spostarli dove c’è più bisogno ed evitare che vengano travolti dall’acqua. Ad indicare le località adatte sarà la protezione civile impegnata nell’area. Unipol ha partecipato alla cordata che ha acquisito Twitter con Musk.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: