Evaso durante un permesso, fugge in Harley Davidson: fermato sul lago di Garda

L’obiettivo era raggiungere la Baviera, sua terra di origine. Ma la fuga del detenuto 54enne tedesco evaso mentre usufruiva di un permesso premio dal carcere di Massa e fuggito con una Harley Davidson, (era detenuto per condanne definitive per reati contro il patrimonio) è iniziata appunto in Toscana. Durante l’uscita premio si è impossessato della moto nel corso di una finta trattativa per l’acquisto. Quindi si è dato alla fuga verso nord, finché, a Desenzano del Garda (Brescia) è stato fermato e arrestato dai Carabinieri del comando di Massa Carrara. Come raccontano i militari, il 54enne, uscito dal carcere per il permesso ha contattato un uomo che aveva messo in vendita on line una Harley Electra Glide, con un valore di circa 23mila euro. Il piano era ben studiato: prima ha raggiunto la casa del venditore della Harley con un taxi, quindi, fingendosi interessato all’acquisto, ha chiesto di fare un giro di prova. E non è più tornato. Il proprietario della moto l’ha denunciato ai carabinieri di Avenza ed è iniziato l’inseguimento. L’uomo si trovava nella camera di un agriturismo, nei pressi di Desenzano del Garda e lì è scattato il blitz dei militari: il fuggitivo al momento dell’arresto non ha opposto resistenza. Ora la sua posizione penale si aggrava: dovrà rispondere di truffa ed evasione e la condanna si sommerà al residuo di pena di tre anni che stava scontando. I carabinieri hanno ritrovato anche la Harley, ben custodita in un garage dell’agriturismo e che è stata restituita al legittimo proprietario.

Foto https://www.flickr.com/people/tom-margie/

