G7 2024 in Puglia, la gioia di Emiliano: «Terra di dialogo e accoglienza, faremo fare bella figura all’Italia»

È un Michele Emiliano raggiante, quello che accoglie la notizia – data oggi 20 maggio dalla premier Giorgia Meloni – che il vertice 2024 del G7 si svolgerà nella sua Regione, la Puglia. «Pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024», ha detto Emiliano. «Ho avuto modo di ringraziarla per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti. Un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra Oriente e Occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura». Ma dove e quando esattamente si terrà il vertice dei sette Grandi preannunciato da Meloni in chiusura del vertice di quest’anno in Giappone? Risposte ufficiali ancora non ce ne sono. Sembra certo che il vertice si terrà nel giugno del 24, periodo dell’anno tradizionale in cui svolge il summit, ma la data resta ancora da stabilire sulla base del fitto calendario di appuntamenti internazionali: dei leader, e dei rispettivi Paesi. Nell’equilibrio delle date, ha fatto notare la premier, andrà certamente tenuta in conto quella delle elezioni europee, che si svolgeranno in tutta l’Ue tra il 6 e il 9 giugno del prossimo anno. Quanto alla sede esatta, Meloni si è rifiutata per il momento di indicarla. «Una notizia alla volta, ragazzi: manca ancora un anno», ha detto ai cronisti che gliene chiedevano conto in conferenza stampa. «La sede esatta ce l’ho già, ma l’annunceremo in una prossima occasione».

