Giorgia Meloni incontra Zelensky a Hiroshima, poi il messaggio ai leader del G7: «Grazie della vicinanza per l’Emilia Romagna»

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Hiroshima dove Zelensky è arrivato poco fa. Questo è quanto si apprende dall’Ansa che cita fonti diplomatiche italiane. Prima del leader di Kiev, la presidente del Consiglio si è intrattenuta anche con il presidente francese Emmanuel Macron. Non è ancora chiaro quanto si siano detti la premier e Zelensky che si erano incontrati pochi giorni fa a Roma, nell’ambito del giro delle capitali europee del leader ucraino. Prima di arrivare in Giappone, il presidente dell’Ucraina aveva definito quelli del G7 degli «importanti incontri con partner e amici dell’Ucraina». Aveva invocato «sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria», e annunciato che «oggi la pace diventerà più vicina».

La solidarietà dei leader per l’Emilia Romagna

Dopo gli incontri tenuti nella prima metà della mattinata, la premier ha voluto esprimere la propria gratitudine nei confronti dei leader che hanno espresso la loro solidarietà nei confronti dell’Italia per le alluvioni che stanno devastando l’Emilia Romagna. «Desidero ringraziare i leader del G7 e i partner di più Nazioni che in queste ore stanno esprimendo parole di solidarietà all’Italia e alle popolazioni colpite dall’alluvione», scrive Meloni su Twitter. «La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: