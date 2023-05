Il mistero della hostess di Treviso arrestata in Arabia Saudita, Ilaria De Rosa accusata di «traffico di droga»

Si trova in cella da almeno due settimane settimane in Arabia Saudita Ilaria De Rosa, la 23enne di Resana in provincia di Treviso di cui da due giorni genitori e amici avevano perso le tracce. La ragazza lavora come hostess di linea per una compagnia aerea lituana, la Avion Express. La famiglia sapeva che si trovava in Arabia Saudita per lavoro e dopo la sua scomparsa hanno temuto che fosse stata rapita, insospettiti anche dal fatto che i contatti con la ragazza erano di fatto quotidiani. Dopo la denuncia di scomparsa della madre ai carabinieri di Castelfranco Veneto, il caso è passato attraverso la Farnesina che ha trovato conferma dall’ambasciata italiana a Gedda sull’arresto della 23enne. Secondo il Messaggero, la ragazza è accusata di traffico internazionale di stupefacenti, ma il sospetto dei familiari e di chi alla Farnesina sta seguendo il caso è che si sia trattato di un grande equivoco.

La scomparsa

La 23enne sarebbe partita per l’Arabia Saudita nei primi giorni di maggio arrivando a Gedda, dove era già stata in precedenza. Il primo a far scattare l’allarme sarebbe stato un superiore di De Rosa, come racconta il Corriere Veneto. Il manager ha contattato il padre della 23enne che vive nei Paesi Bassi, spiegandoli che la ragazza risultava scomparsa dallo scorso 4 maggio, quando la compagnia sapeva che alloggiava all’hotel Spectrum Residence Sultan. Il manager avrebbe raccontato che dalle telecamere della struttura sarebbe stata ripresa la ragazza mentre saliva in auto con tre persone, probabilmente arabi. Un gesto apparentemente volontario della 23enne, che non sembrava muoversi sotto costrizione.

Chi è Ilaria De Rosa

De Rosa risulterebbe incensurata, i famigliari assicurano che non ha mai avuto legami con la droga. La 23enne parla quattro lingue e, dopo il diploma in Scienze umane a Treviso, ha trascorso un periodo in Germania, dove ha cominciato a fare l’hostess. Si è poi trasferita nei Paesi Bassi, a Maastricht, dove si è iscritta allo United world college.

