Emilia-Romagna, Gene Gnocchi in lacrime racconta l’evacuazione: «Che paura per le bambine, ho amici che hanno perso tutto» – Il video

«Sono abituato a venire e a divertirci ma questa volta non me la sento. Quello che è successo è tremendo». A parlare è il comico Gene Gnocchi, che non riesce a sdrammatizzare: in collegamento da Faenza con la trasmissione Citofonare Rai Due, condotta da Simona Ventura e Paola Perego, racconta il dramma dell’alluvione vissuto sulla sua pelle in Emilia-Romagna. Tra le lacrime fa sapere di essere lui stesso uno sfollato: con i familiari ha trovato rifugio dai suoceri. «Io ho amici di Faenza che hanno perso tutto – ha esordito -. Hanno perso la casa, l’attività lavorativa e tutte le cose più care che avevano. Ti dico la verità: non sono neanche in grado di parlarne, perché sono amici che hanno dovuto lasciare tutto». Racconta che la sua famiglia, per fortuna, ha avuto «danni risibili»: al momento dell’alluvione, Gene era a Roma a lavorare. Insieme alle sue due bambine di 10 e 5 anni c’era la compagna Federica. «A lei è arrivata segnalazione che il quartiere si stava allagando. La ringrazio per avuto la freddezza di recuperare le bambine», afferma Gene. Ciononostante, la «paura di dover mettere in salvo i tuoi figli è pazzesca». E c’è chi è stato meno fortunato: «Quando noi diciamo che questa terra non è abituata a chiedere perché è abituata a rimboccarsi le maniche, è vero. Ma mai come in questo momento questa terra da sola non ce la può fare. Ha bisogno di tutti. Nella commozione, faccio fatica a parlare, dico di darci una mano attraverso tutti i canali possibili. È una terra che non ce la può fare da sola».

