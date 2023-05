Emilia-Romagna, lo scrittore ravennate Cavezzali: «Non sarò al Salone del Libro, credo di essere più utile qui con la vanga»

«Non sarò al Salone del Libro, credo di essere più utile qui con la vanga che a Torino». Così, lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali, autore del libro Il labirinto delle nebbie, edito da Mondadori, ha annunciato sui social che non sarà presente alla manifestazione nel capoluogo piemontese a causa della drammatica alluvione che ha colpito la sua terra, l’Emilia-Romagna. «No, non ci sarò – spiega -. Dovevo fare degli incontri molto belli, uno sulla Romagna con Paolo Cevoli, uno sul rapporto tra storia e letteratura con Alessandro Vanoli e Brizzi», ha scritto sui social Cavezzali, postando un’immagine dei libri ricoperti di fango nella biblioteca di Faenza, uno dei comuni romagnoli più colpiti. «Ringrazio Nicola Lagioia per l’invito. Ma non me la sento», si legge nel post in cui spiega, inoltre, come ci sia «un tempo per le parole e un tempo per le azioni. Ora non è tempo di parole». Cavezzali, classe 1983, è l’autore dei romanzi, Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini (minimum fax, 2018) e Nero d’inferno (Mondadori, 2019) e ideatore e direttore artistico del festival letterario ScrittuRa di Ravenna.

Foto di copertina: FACEBOOK / MATTEO CAVEZZALI

