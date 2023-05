Freddie Mercury che canta Yesterday dei Beatles, Kurt Cobain con i Foo Fighters: le cover incredibili con l’intelligenza artificiale – Il video

«Ho sempre voluto sentire una versione dei Queen di questa canzone. E questa è incredibile». Così un utente commenta il video YouTube nel quale di può ascoltare Yesterday dei Beatles cantata da Freddie Mercury. Sarebbe tutto regolare, se non fosse che il frontman dei Queen ha mai inciso una cover della hit dei Fab Four. Il brano, infatti, è stato generato dall’intelligenza artificiale, e pubblicato sulla piattaforma video dall’utente Hassiel Casañas, normalmente dedito all’upload di cover tradizionali. Si tratta di un fenomeno, quello delle cover “false”, che nelle ultime settimane ha preso sempre più piede su Internet, che ormai pullula di canzoni cantate da artisti che non le hanno mai incise.

Brani che al primo ascolto sembrano autentici, ma a un orecchio più attento non nascondo minute distorsioni e imperfezioni. Tra Kurt Cobain che canta i Foo Fighters e Michael Jackson che intona Bruno Mars c’è da sbizzarrirsi. Senza nemmeno passare dalle canzoni generate quasi interamente dall’intelligenza artificiale, come Heart on My Sleeve, brano di Drake e The Weeknd che i due non hanno mai scritto né registrato che su TikTok aveva confuso milioni di utenti. Ad ogni modo, i Beatles (virtuali) hanno già la loro risposta ai Queen, con la loro cover di Bohemian Rapsody.

