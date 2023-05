Moldavia, folla alla manifestazione pro Ue. Metsola: «L’Europa è la vostra famiglia, vi accoglieremo a braccia aperte»

«L’Europa è la Moldavia, la Moldavia è l’Europa». È stata accolta da una folla oceanica la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, oggi in visita a Chisinau per l’evento European Moldova Assembly. Da tempo, il Paese che affaccia sul Mar Nero insiste per entrare a far parte dell’Unione Europea. Soltanto qualche giorno fa, la presidente Maia Sandu ha detto di voler aprire i colloqui «il prima possibile», anche in vista di una possibile minaccia russa. «Crediamo di poter salvare la nostra democrazia solo facendo parte dell’Ue», ha affermato Sandu. All’evento organizzato oggi a Chisinau hanno partecipato circa 70mila persone, che hanno invaso le vie della città sventolando bandiere europee. «Siamo qui per sostenere la vostra scelta di aderire all’Unione Europea, per sottolineare che i giovani in Moldavia devono poter aver accesso alle stesse opportunità che hanno i miei figli», ha detto Metsola nel suo intervento dal palco. Parole di apertura, che testimoniano la possibilità di far partire davvero i negoziati di adesione all’Ue già nei prossimi mesi. «L’Europa è la vostra famiglia ed è vostro diritto scegliere il destino del vostro paese. Se scegliete l’Europa, noi vi accoglieremo a braccia aperte e con il cuore aperto. Non ci sono grandi o piccole potenze. Crediamo nelle opportunità per tutti, nell’uguaglianza e nella libertà», ha aggiunto la presidente dell’Eurocamera. Infine, un messaggio rivolto a tutti i partecipanti alla manifestazione europeista: «Tenete duro, non vi deluderemo».

