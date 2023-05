Secondo la polizia nazionale, altre due persone sono ricoverate in gravi condizioni

Sono almeno nove le persone morte in Salvador all’ingresso dell’Estadio Cuscatlan, nella capitale San Salvador. Le vittime sono rimaste schiacciate dalla calca dei tifosi che cercavano di entrare allo stadio per una partita di campionato. Altre due persone secondo la polizia nazionale sarebbero ferite in modo grave.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: