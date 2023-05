No! Questi bambini non partecipano a un «doposcuola satanico»: foto creata con l’Intelligenza Artificiale

C’è chi iscrive i propri figli a nuoto, calcio o danza. Chi prova a stimolarli con un corso di inglese extrascolastico, chi alimenta le loro velleità artistiche. E poi chi decide di mandarli nella Chiesa di Satana per far passar loro un pomeriggio tra amene letture adoranti il demonio: almeno questo è quello che sostengono, negli ultimi giorni, alcuni utenti sui social. Sulla base di alcune immagini.

Analisi

«Si dice che ciò che succede in America, a distanza di anni, si verifichi anche in Italia. Finora così è stato. Anche perché l’Italia è suddita degli Stati Uniti. Questa notizia delle lezioni sataniche, pero’ NON VORREI MAI SENTIRLA AUTORIZZATA nei programmi didattici delle scuole italiane. Questa sarebbe l’America che ha a cuore il nostro futuro e la nostra salute!!!! Dobbiamo ancora credere che Putin sia il diavolo incarnato??? Niente è come sembra ma… credo che le maschere stiano cadendo. Succede negli USA: la Corte Federale ha consentito ufficialmente agli studenti di frequentare attività extrascolastiche nella Chiesa di Satana!». Queste parole sono state condivise su Facebook, in accompagnamento a due immagini.

Nella prima immagine, sette bambini vestiti di rosso sono seduti attorno a un simbolo satanico inciso su un tappeto nel pavimento. Nella seconda foto, appaiono invece incappucciati in tuniche nere, anche in questo caso immortalati in quello che sembra essere un rito diabolico. In entrambi i casi, sembrano essere in una libreria.

Eppure, qualcosa sembra stonare (e non solo l’attività cui sembrano dediti i giovanissimi): nella prima foto, per esempio, i loro tratti somatici appaiono sfocati se non indistinguibili. Risulta strana, in un paio di loro, anche la posizione dei piedi e delle gambe, che sembrano quasi staccati dal corpo.

Anche nella seconda foto è possibile notare alcuni tratti che sembrano dissolversi ingiustificatamente sui loro volti. La mano della bambina a destra, inoltre, ha un aspetto strano: importante campanello d’allarme sulla vera origine della foto.

Notiamo che in basso a destra appare una specie di firma: The Pumpkin Empress. Ricercando il nome sui social media, approdiamo su diversi profili social: uno su Instagram, dove troviamo le foto incriminate condivise lo scorso due maggio, assieme alla didascalia «Support yo your local BBC ((Baphomet Book Club ))».

E uno su Facebook. Ma in questo caso, la narrazione è ben diversa: nella didascalia che accompagna non solo le due immagini esaminate, ma anche altre tre, l’autrice infatti scrive:

Had to edit this post because of the amount of uneducated people in my inbox and on my post. This is not real. I created these pics with AI (artificial intelligence) software. The children are not real, this never happened. I am kinda bummed though because when I was young I would have loved to go here, my Sunday school never gave me a cool hat with horns. Just saying.

Ovvero, tradotto dall’inglese:

Ho dovuto modificare questo post a causa della quantità di persone ignoranti nella mia casella di posta e sotto al mio post. Non è una storia reale. Ho creato queste foto con un software IA (intelligenza artificiale). I bambini non sono reali, quanto raccontato non è mai successo. Però sono un po’ depressa, perché da giovane mi sarebbe piaciuto andare qui, la mia scuola domenicale non mi ha mai dato un bel cappello con le corna. Tanto per dire.

In altri post, pubblicati successivamente, ha inoltre aggiunto: «No, queste foto non sono state scattate davvero. Sono stati generate solo per divertimento. Baphomet non è nemmeno il diavolo, non è Satana. Non ci sono bambini che sono stati maltrattati in queste immagini perché non c’erano bambini all’inizio – è tutto generato da computer. Midjourney ha fatto queste immagini per me. Alcune persone lo stanno facendo diventare qualcosa che non doveva essere e qualcosa che non è. Non esiste il Baphomet Book Club, solo nella vostra immaginazione esiste-purtroppo per alcuni e per fortuna per altri. Ad ognuno il proprio».

Conclusioni

Negli Usa non è stato organizzato nessun doposcuola satanico per i bambini. Le immagini utilizzate per sostenere la bufala sono state generate dal programma di Intelligenza Artificiale «Midjourney», e realizzate «solo per divertimento».

