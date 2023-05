Lewis Hamilton verso la Ferrari? L’indiscrezione sul maxi-contratto da 46 milioni

Da Mercedes a Ferrari. Lewis Hamilton sarebbe pronto a un clamoroso cambio di team. E non ha poco prezzo. Secondo le indiscrezioni citate dal Daily Mail il cavallino rampante avrebbe offerto al sette volte iridato in scadenza con la casa automobilistica di Stoccarda un cifra vicina ai 45 milioni di euro di stipendio per portarlo con sé a partire dalla prossima stagione. Se Hamilton dovesse accettare e vincere il suo ottavo titolo lì, diventerebbe il pilota Ferrari più vincente in assoluto, con tre titoli in più di Micheal Schumacher. Dopo le dichiarazioni d’amore eterno da parte del pilota britannico, che varie volte ha affermato di voler chiudere la propria carriera alla Mercedes, è difficile immaginare uno scenario diverso. Ma nulla è impossibile.

Chi rischia di andare via dalla Ferrari

A Maranello, però, ci credono e sono già pronti a entrambi gli scenari che potrebbero verificarsi se Hamilton dovesse accettare. Il primo, preferito dal cavallino rampante, sarebbe quello affiancare il 38 e Charles Leclerc, lasciando quindi partire Carlos Sainz verso un’altra destinazione. Se le cose non funzionassero, però, Ferrari non sembra intenzionata a mollare l’osso. Soprattutto visto l’interesse di Mercedes proprio per Leclerc. A quel punto si aprirebbe lo scenario dello scambio tra i due team. Al momento la W14 di Stoccarda, pronta per già per il Gran Premio di Monaco il prossimo fine settimana, sembra promettere risultati migliori al pilota con il quale detiene il sodalizio più vincente della storia della Formula 1. Ma se la Mercedes dovesse deludere, Ferrari si farà trovare pronta.

