Coronavirus, il nuovo allarme in Cina: «A giugno ci saranno 65 milioni di casi alla settimana»

In Cina è prevista una nuova ondata di picco di Covid-19, a fine giugno, con 65 milioni di casi a settimana. A sostenere la previsione è Zhong Nanshan, considerato uno dei massimi esperti cinesi nel campo delle malattie respiratorie, citato dal Global Times. Zhong ha lanciato l’allarme durante un forum scientifico a Guangzhou, aggiungendo anche che presto saranno immessi sul mercato due nuovi vaccini per contrastare la variante Xbb. «Nello sviluppo di vaccini più efficaci, siamo in anticipo rispetto agli altri Paesi», ha garantito l’esperto parlando anche di ulteriori vaccini in uscita. Wang Guangfa, altro esperto di malattie respiratorie del Peking University First Hospital, parlando con il Global Times ha rassicurato che il secondo picco non sarà così grave come il primo, né gli ospedali saranno sovraccarichi. La reinfezione, secondo l’esperto, di solito si presenta con sintomi più lievi. Anche se Wang ha minimizzato l’allarme, la raccomandazione è comunque quella di mantenere una maggior tutela verso le persone più vulnerabili.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: