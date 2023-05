Torino, dopo la sospensione per le foto osé l’avvocata Demichelis flirta con Sgarbi: «Mi ha dato ragione, ora usciamo a cena?» – Il video

Il suggerimento dell’influencer al sottosegretario alla Cultura: «Quelle foto per cui mi hanno sospeso le vedrei bene in una galleria d’arte»

«Quando ho saputo che sarebbe venuto qui, ho pensato: “Devo andare assolutamente a presentarmi”». Alla galleria Spazio Musa, nel centro di Torino, l’avvocata Alessandra Demichelis è riuscita finalmente a incontrare Vittorio Sgarbi. La legale era salita agli onore delle cronache nazionali per essere stata sospesa per 15 mesi dall’Ordine degli avvocati di Torino per colpa di alcune foto osé pubblicate su Instagram. E, in un’intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Cultura aveva preso le sue difese: «Avrebbero dovuto ignorarla, così la si fa diventare una vittima», aveva detto Sgarbi poco dopo la notizia della sospensione dall’albo degli avvocati. Ora, durante l’incontro dal vivo, dopo un iniziale spaiamento, il critico d’arte conferma il suo punto di vista. Al punto che Demichelis chiede: «Mi ha dato ragione, avete sentito? Ora andiamo a cena insieme?». E poi avanza una proposta ancora più azzardata: «Su quel divano di Gufram ho fatto delle foto artistiche. Sinceramente, io le proporrei proprio in una galleria d’arte», suggerisce l’avvocata e influencer. L’invito a cena non pare raccolto dal sottosegretario del governo. Ma al momento di congedarsi, Demichelis si assicura quanto meno la foto di rito e stampa un bacio sulla guancia a Sgarbi.

