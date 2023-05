Usa, si presenta davanti alla Cia con un fucile e poi prova a entrare in un asilo nido: arrestato un uomo di 32 anni

«Sono qui e sono armato». Con queste parole, martedì 23 maggio, un uomo si sarebbe avvicinato al cancello del quartier generale della CIA in Virginia, negli Stati Uniti. Inizialmente, le forze dell’ordine non l’hanno preso troppo sul serio e lo hanno invitato ad allontanarsi, informando la polizia della contea di Fairfax dell’accaduto. Poco più tardi, l’uomo è stato arrestato per essersi introdotto illegalmente con un’arma da fuoco in un asilo. Il sospettato – riporta la Cnn – è Eric Sandow, un 32enne originario di Gainesville, in Florida. «Ha chiesto di poter accedere alle strutture dell’edificio per utilizzare il bagno, ma il personale della scuola non lo ha fatto entrare», ha fatto sapere in una nota la Dolley Madison Preschool. A quel punto, è intervenuta la polizia.

Chi è Eric Sandow

L’uomo ha rivelato agli agenti della contea di Fairfax di avere alcune armi a bordo della sua auto, parcheggiata all’interno della proprietà scolastica. I poliziotti hanno perquisito il veicolo, sequestrando un fucile d’assalto AK-47, una pistola e diversi caricatori e munizioni. «Sandow non ha fatto alcuna minaccia e le armi non hanno mai lasciato il veicolo», precisa la polizia. Il 32enne della Florida è stato citato in giudizio mercoledì mattina presso il tribunale della contea. Ai funzionari l’uomo ha detto di essere un dipendente della CIA, anche se non vi sarebbe alcuna indicazione che Sandow abbia davvero qualche legame con l’agenzia di spionaggio. Secondo gli agenti, al momento dell’arresto Sandow «ha mostrato un comportamento paranoico, un comportamento verbale irrazionale, dichiarazioni incoerenti e ha avuto l’incapacità di dichiarare un piano o uno scopo».

L’udienza

Non è ancora chiaro cosa possa aver spinto l’uomo a presentarsi armato davanti al cancello della CIA e successivamente all’asilo nido. Nel frattempo, l’uomo è stato portato in carcere, a causa delle «preoccupazioni per la sicurezza pubblica». La prossima udienza è prevista per oggi, giovedì 25 maggio.

