Corea del Sud, uomo apre il portellone di emergenza mentre l’aereo è ancora in volo – Il video

Mancavano pochi minuti all’atterraggio quando il volo si è trasformato in un incubo. Su un aereo dell’Asiana Airlines, un passeggero ha aperto il portellone di emergenza mentre il velivolo si trovava ancora a 213 metri dal suolo. Il passeggero, un uomo di circa 30 anni, è stato immediatamente arrestato dopo l’atterraggio all’aeroporto di Daegu, in Corea del Sud. Salvi anche gli altri 193 passeggeri a bordo dell’aereo, partito in giornata dall’isola di Jeju. Alcuni di loro, però, hanno lamentato problemi respiratori e sono stati trasferiti all’ospedale. Un video, condiviso da un passeggero a bordo del velivolo, mostra il portellone dell’aereo aperto, mentre le persone sedute vicino all’uscita di emergenza cercano di proteggersi dalle forti ondate di vento che entrano nella cabina. «Pensavo che l’aereo stesse esplodendo, pensavo di stare per morire», ha raccontato un passeggero di 44 anni alla Bbc. «Era un caos totale – ha aggiunto – con le persone vicino al portellone che sembravano svenire una dopo l’altra. E con gli assistenti di volo che chiedevano se ci fossero medici a bordo». Interrogato dalla polizia, il sospettato non ha offerto nessuna spiegazione valida sul perché abbia deciso di aprire il portellone di emergenza. Nel frattempo, la compagnia aerea Asiana Airlines ha dichiarato che la polizia ha avviato un’indagine completa per investigare su quanto accaduto.

