Alluvioni in Emilia-Romagna, cosa fare con le auto elettriche? Le indicazioni dei Vigili del Fuoco di Ravenna

Cosa fare delle auto elettriche o dei veicoli ibridi che sono stati sommersi dall’acqua e bloccati nel fango durante il disastro avvenuto in Emilia-Romagna? I Vigili del Fuoco hanno fornito alcune indicazioni a scopo precauzionale, data la peculiarità dei veicoli interessati. A Ravenna, con un un avviso diramato attraverso i canali social del Comune «i cittadini e le concessionarie che hanno avuto auto elettriche o ibride sommerse dall’acqua sono invitati a metterle “in quarantena” a scopo precauzionale per un periodo di 15 giorni in spazi esterni e distanziate di 5 metri l’una dall’altra». Alla base di questa indicazione vi è l’eventualità che l’acqua che si è infiltrata nei motori possa innescare incendi o portare al malfunzionamento dei veicoli, malgrado fino a oggi non se ne siano registrati.

Foto in copertina: ANSA/MAX CAVALLARI | Un uomo osserva la strada con due macchine ribaltate una sopra l’altra a Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, 19 maggio 2023

Continua a leggere su Open

Leggi anche: