Fabio Quagliarella lascia il campo in lacrime, l’applauso per il capitano della Samp che saluta la Serie A – Il video

È l’85’ di Sampdoria-Sassuolo, finita 2-2, quando l’allenatore doriano Stankovic ha richiamato in panchina Fabio Quagliarella per sostituirlo con Lammers. Ed è in quel momento che al Ferraris il tempo si è un po’ fermato per l’attaccante e capitano blucerchiato che scoppia in lacrime per quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita da giocatore. Per lui è partito un lungo applauso a cui si sono uniti anche avversari e tifosi emiliani mentre i compagni di squadra lo abbracciavano accompagnandolo alla panchina. Sull’addio di Quagliarella non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il classe 1983 alla Samp dal 2016 con la retrocessione del club in B potrebbe valutare il ritiro.

«Sempre disponibile»

«Per me è stato un saluto perché è l’ultima in Serie A in casa per il sottoscritto ma non per la Sampdoria» ha detto Quagliarella ai microfoni di DAZN. «È stato davvero emozionante, è difficile trovare le parole per raccontare quello che sto vivendo». Sul suo possibile addio però è lui stesso a mettere le cose in chiaro: «Questa è casa mia e ho le idee chiarissime. Questi tifosi meritano questa categoria e se la nuova società vorrà io sono disponibile a dare una mano in campo per riportare la Sampdoria in Serie A perché questi tifosi se lo meritano visto che sono straordinari. Non voglio essere al centro del progetto ma farne parte, sono a disposizione. In caso contrario è stato un viaggio eccezionale. Non è un addio ma soltanto un arrivederci».

