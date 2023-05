Fuoriprogramma alla Casa Bianca, sviene alle spalle di Biden: paura per una giocatrice di basket – Il video

«Atlete incredibili che stanno riscrivendo la definizione di ciò che è possibile». Il presidente degli Usa Joe Biden aveva appena finito di pronunciare queste parole, quando proprio una di quelle atlete, la nuova arrivata Sa’Myah Smith, ha avuto un mancamento. Il capannello di persone che calcava il piccolo palco allestito alla Casa Bianca per l’occasione ha avuto un sussulto. Il presidente ha interrotto il suo discorso mentre in diversi si affrettavano a soccorrere la malcapitata, svenuta nel momento clou. La cerimonia era in corso per premiare la squadra femminile di basket della Louisiana State University, vincitrice del campionato dei college (Ncaa) la cui stagione si è appena conclusa. La giocatrice delle Tigers è stata portata fuori dalla sala in sedia a rotelle, mentre Biden dava rassicurazioni sulle sue condizioni: «È tutto okay, sta bene».

