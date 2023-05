Bayern Monaco campione di Germania: il Borussia Dortmund pareggia in casa e perde il titolo

La beffa all’ultima partita. Anzi, all’ultimo minuto dell’ultima partita. Quando il Bayern Monaco una settimana fa ha perso in casa contro il Lipsia ed è scivolato al secondo posto, con il Borussia Dortmund a +2, per i gialloneri sembrava fatta. Ma nell’ultima sfida di Bundesliga è successo di tutto e il Borussia non è riuscito a tenere il vantaggio in classifica. Le vespe hanno pareggiato 2-2 in casa contro il Magonza, con un gol al 96esimo di Sule. I bavaresi nel frattempo non ne stavano approfittando, inchiodati sull’1-1 dal Colonia. Poi a 5 minuti dallo scadere è entrato in campo Musiala che all’89esimo ha segnato il gol vittoria, consegnando al Bayern Monaco il 33esimo scudetto – l’11esimo consecutivo.