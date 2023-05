La Sampdoria a Radrizzani e Manfredi, ora va scongiurato il rischio fallimento

La società di calcio della Sampdoria passa ad Andrea Radrizzani e a Matteo Manfredi. I due imprenditori acquistano il club blucerchiato attraverso il fondo Gestio Capital. Altri investitori sono Aser e QSI. Radrizzani e Manfredi hanno superato l’offerta di Alessandro Barnaba. Il padrone del Leeds e Manfredi hanno quindi convinto il consiglio di amministrazione e le banche. Dalla loro una proposta più congrua sulla ristrutturazione del debito nei confronti degli istituti di credito e di altri a livello locale. Rispetto alla proposta iniziale del 35% i creditori potranno recuperare somme più alte. Barnaba voleva invece ricapitalizzare per 35 milioni ma senza versare a Ferrero la cifra stabilita per aprire la “cassaforte” del trust. Una soluzione che, alla fine, non avrebbe consentito almeno inizialmente un cambio alla guida club. Per la nuova proprietà le prime scadenze saranno il pagamento degli stipendi dei tesserati del primo trimestre 2023, entro martedì 30 maggio, e l’allestimento della nuova rosa per puntare a un’immediata risalita in Serie A. Ora va scongiurato il rischio fallimento.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: