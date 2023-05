Atletica, Jacobs dà forfait alla Diamond League e Verburg lo insulta: «Si tira talmente fuori che suo figlio probabilmente è stato adottato»

È saltato l’esordio di stagione per Marcel Jacobs, il vincitore dell’oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il velocista azzurro era atteso per oggi alla Diamond League a Rabat, in Marocco, dove avrebbe dovuto sfidare il velocista statunitense Fred Kerley, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo dei 100 metri conquistato a Eugene nel 2022. Il forfait di Jacobs, come spiegato dallo staff dell’atleta, è dovuto a una sciatalgia, per la quale ha effettuato diverse cure a Monaco, sotto il controllo del professor Mueller-Wolfarth. «La sfida è solo rimandata», aveva dichiarato Jacobs, che negli ultimi mesi è spesso stato bersaglio delle frecciatine dell’atleta statunitense che ha accusato Jacobs di «non venire mai alle sfide». Ma sulle precarie condizioni di salute di Jacobs è arrivato anche un tweet da parte del velocista David Verburg, vincitore dell’oro olimpico nella 4×400 a Rio 2016 e oro ai mondiali del 2013 e del 2015. L’atleta statunitense però non si è limitato alle frecciatine sulle prestazioni atletiche di Jacobs, bensì l’ha insultato pesantemente sul profilo personale, tirando in ballo la sua vita privata, con un’uscita di pessimo gusto: «Si tira talmente fuori che suo figlio probabilmente è stato adottato». Jacobs, elegantemente, non ha replicato. Se dovesse rispondere lo farà, ma in pista. Questione di sostanza.

