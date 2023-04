Atletica, si accende la gara dei 100 metri. Kerley sminuisce Jacobs, l’italiano lo sfida: «Dove e quando vuoi». E Bolt si gode lo scontro

I 100 metri di Tokyo del 2021 continuano ad avere un lungo strascico per i due protagonisti di quella corsa. Marcell Jacobs conquistò lo storico oro per l’Italia superando il traguardo in 9″80 davanti all’americano Fred Kerley, che mai ha digerito quell’argento olimpico. Quando lo scorso luglio vinse l’oro ai Mondiali, ai festeggiamenti preferì tirare il guanto di sfida a Jacobs, che quella corsa non potè correrla a causa di problemi fisici: «Voglio solo il mio uno contro uno contro di te, anche per strada, non importa». Ora che mancano pochi mesi ai Mondiali di Budapest, il prossimo agosto, i due atleti stanno già fremendo ai blocchi di partenza. Kerley vuole la sua rivincita e Jacobs tagliare ancora una volta il traguardo davanti al 27enne texano. Ma oltre alla preparazione atletica e le sedute di allenamento, come due boxeur prima di un incontro, i due corridori si provocano apertamente sui social. «Le indoor sono le indoor», aveva detto dieci giorni fa Kerley sminuendo le prestazioni del rivale, «i veri cani corrono all’aperto e lui non lo è». E Jacobs gli aveva risposto sibillino: «Il leone non si volta quando un cagnolino abbaia».

L’ultima provocazione

Consideri Jacobs un serio avversario a Budapest? «No, non penso», ha risposto con noncuranza l’americano, che ha ribadito di volerlo sfidare individualmente. A stretto giro, l’azzurro ha pubblicato una storia su Instagram che non poteva essere più chiara: «Dove e quando vuoi, ma ricordati che quando davvero è importante finisce così», è stata la didascalia scelta da Jacobs davanti alla foto del traguardo di Tokyo. Lo scontro ha incuriosito e divertito il campione giamaicano Usain Bolt, che su Twitter ha commentato: «La pista si fa incandescente». Ed è intervenuto anche Michael Johnson, leggenda dell’atletica: «Kerley vuole una gara 1v1 contro Jacobs. Jacobs dice sempre e ovunque. Il problema sarà probabilmente di denaro. Entrambi meritano assolutamente di essere pagati! Ma i soldi probabilmente non ci sono. Non ci sarà un testa a testa prima dei Mondiali».

Marcell Jacobs, Instagram

