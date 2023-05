A Venezia compare una chiazza verde fosforescente nel Canal Grande, i sospetti sulla protesta ambientalista

Sui social c’è chi ipotizza che si tratti di una protesta come quelle andate in scena con le fontane monumentali di Roma. Ma al momento non ci sarebbe stata alcuna rivendicazione

Nel Canal Grande di Venezia è apparsa da questa mattina alle 9.30 una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto. L’immagine che circola anche sui social ricorda quel che è già avvenuto in altre città con le proteste dei gruppi di ecoattivisti, ma per il momento non risulterebbe alcuna rivendicazione. Anche sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland” viene avanzata l’ipotesi di una manifestazione ambientalista. Secondo l’admin della pagina, la sostanza verde sarebbe «fluoresceina sodica (o sale sodico della fluoresceina o uranina), un composto organico e un colorante utilizzato in speleologia o per ispezioni fognarie e idriche». Intanto il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per coordinare le indagini sull’origine del liquido.

Il precedente nel 1968

Un precedente storico di un caso simile era avvenuto nel 1968, quando in occasione della Biennale d’arte l’artista argentino Nicola Garcia Uriburu colorò di verde le acque del Canal Grande usando un pigmento che rendeva fluorescenti i microrganismi nell’acqua. Si trattò di una performance spettacolare che invitava ad avere più cura per l’ambiente, sfruttando proprio il colore simbolo dell’ambientalismo.

