Calabria, cade dal gommone mentre fa rafting con gli amici sul fiume Lao: dispersa una ragazza

Altri tre ragazzi del gruppo, una quarantina di adolescenti, erano finiti in acqua e sono stati tratti in salvo

È caduta dal gommone mentre con un gruppo di amici stava facendo rafting sul fiume Lao, in provincia di Cosenza. Insieme a lei sono caduti altri tre ragazzi, tutti recuperati, mentre lei risulta ancora dispersa. L’incidente è avvenuto nel territorio di Laino Borgo, i giovani sarebbero stati sbalzati fuori dal gommone a causa della acque ingrossate del fiume. Sul posto sono arrivati i soccorritori del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Il gruppo è composto da una quarantina di ragazzi tra i 16 e i 17 anni, i quali sono stati messi in sicurezza in una zona difficile da raggiungere e in un secondo momento verranno scortati attraverso un sentiero dai soccorritori.

