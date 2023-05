Elettra Lamborghini, il nuovo singolo e i tatuaggi: «Me li sto tirando tutti via, fa male. Mi avevano avvisato che mi sarei pentita»

Il 2 giugno uscirà il nuovo singolo di Elettra Lamborghini. Si chiamerà Elettraton, da Elettra + Reggaeton. Poi partirà con il suo tour estivo. «Da tre mesi mi alleno tre ore al giorno, ho perso sette chili: devo essere in forma, è una prova importante. Fare lo show va bene, ma conta la qualità», dice oggi in un’intervista a Repubblica. Nel colloquio con Silvia Fumarola l’erede della dinastia che ha portato auto Made in Italy nel mondo parla del suo rapporto con i bambini: «Non li freghi. Capiscono se sei vera. Gli piaci o non gli piaci. Io sono genuina». E anche dei suoi scatti: «Se vede le mie foto sui social sembro un puttanone, diciamolo. Mi piace fare la sexy ma se apro la bocca di malizioso c’è meno di zero. Si capisce che non sono una gattamorta che gode perché ha la fila di ragazzi».

La statua al museo delle cere

Poi parla della sua statua ospitata dal museo delle cere di Amsterdam: «Mi fa sorridere, ha un gran bisogno di manutenzione, tra le chiappe di leopardo e il resto, la toccano tutti». A sorpresa, rivela di essersi pentita dei suoi tatuaggi: «Eccome. Se avessi un figlio lo sconsiglierei, oddio non voglio fare la boomer…. Perché un tatuaggio è una maniera di esprimere chi sei, di essere particolare. Ma sì, sono pentita, li sto tirando via tutti e fa male. Non posso strapparmi la chiappa. Cosa vuole che le dica, papà mi aveva avvisato: “Poi te ne penti”». Racconta anche della sua conduzione di Italia’s got talent: «Sto al gioco. Sono entusiasta dei numeri che stiamo facendo con i PanPers, sul Nove. In questo genere di programma in cui vince l’ironia mi sento a casa, sarà la mia strada. Anche fare la giudice mi diverte, ma non mi piace illudere le persone. Preferisco dire un no con un bel sorriso».

Il successo delle donne

Parla di suo marito Afrojack: «Appena ho un pezzo glielo faccio sentire, ci aiutiamo molto. Fino a quando non l’ascoltano tutti, non sto tranquilla. Ho un gruppo a cui faccio sentire le canzoni, di cui fa parte anche mia mamma. Conto i sì e i no». Dice che farebbe volentieri l’attrice: «Sì, perché no? Canto, ho fatto televisione. J.Lo fa un po’ di tutto, come Beyoncé. Se devo fare una cosa nuova, mi impegno». Infine, sulle colleghe cantanti: «Mi piacciono tutte purché siano in classifica. Quando vedo una donna nella top ten penso: ce l’abbiamo fatta. Qualcosa sta cambiando, le donne fanno più fatica, ma avanti tutta».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: