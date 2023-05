No! Elon Musk non ha presentato un robot di nome Catnilla (e non è la sua futura moglie)

Sui social ultimamente sta girando una notizia che ha dell’incredibile: quella secondo cui il patron di Tesla Elon Musk avrebbe deciso di crearsi una «moglie-robot» in grado di soddisfare tutte le sue esigenze. In alcuni post gli utenti la chiamano «Catnilla», in altri «Katanela», ma la sostanza non cambia: questa storia d’amore che sembra uscita da Blade Runner, secondo gli utenti, si sarebbe realizzata. E potrebbe cambiare il futuro dell’umanità.

Analisi

«Catnilla sarà la nuova moglie di Elon Musk. Un robot con integrate tutte le caratteristiche che vuole in una donna… lei è dotata di mezzi sensoriali che la fanno sentire triste o felice e li manifesta»: queste parole accompagnano la condivisione di una foto in cui vediamo il miliardario baciare un’umanoide dal volto pressocché umano e il corpo quasi interamente metallico.

La notizia è circolata in altri post, con diverse didascalie. «Elon Musk ha quasi ultimato la moglie robot. Dalla terra è tutto…». «Quando esce questo Robot? Che comincio raccogliere soldini per futura sposa-moglia robot». E ancora: «Che paura!! Io tornerei alla campagna , animali e baratto. E questo si costruisce la moglie. Che mondo triste e spaventoso!».

Uno dei post dove circola la narrazione falsa.

Ma guardiamo con attenzione l’immagine in questione. Si nota qualcosa di strano? Sì, e in maniera poco sorprendente in corrispondenza delle mani: le dita centrali della presunta moglie meccanica sono più sfumate, sembra quasi spuntare un dito in più tra medio e anulare. Un elemento che non si spiega con eventuali falle tecniche nella realizzazione del prototipo, ma con il fatto che siamo davanti all’ennesima immagine generata dall’Intelligenza Artificiale. Come già accaduto nel caso di molte altre immagini, infatti, nonostante le foto appaiano a prima vista credibili dipingono uno scenario inventato di sana pianta.

Il testo che circola in italiano sarebbe la traduzione di questo tweet, ma nelle condivisioni manca l’ultima parte.

In questo caso, le foto rientrano in una serie pubblicata lo scorso 4 maggio su Instagram dall’utente @art_is_2_inspire dal titolo “Elon introduces Electrical Side Piece”. Gli hashtag tradiscono la sua reale origine: viene infatti menzionata l’intelligenza artificiale, e a chi tra i commenti chiede quale strumento nello specifico sia stato utilizzato l’autore del post risponde: «Midjourney».

Sullo stesso profilo troviamo svariate altre immagini generate dall’Intelligenza Artificiale, tra cui quelle molto famose di Papa Francesco che indossa cappotti di lusso. Opera dal titolo «The Pope Drip», di cui l’account rivendica la paternità.

Conclusioni

Molti utenti hanno condiviso le immagini che ritrarrebbero Elon Musk e la sua nuova «moglie-robot». Ma le foto sono false: l’artista che le ha generate e diffuse sui social ha dichiarato esplicitamente che si tratta di foto generate con l’intelligenza artificiale.

