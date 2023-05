Kiev e alleati organizzano il vertice sulla pace senza la Russia: chi è stato invitato e dove si svolgerà

L’Ucraina e i suoi alleati stanno pianificando un vertice dei leader globali, senza la Russia, per il prossimo luglio. L’obiettivo? Ampliare il sostegno alla «formula di pace» avanzata da Kiev per mettere fine alla guerra. Lo riporta il Wall Street Journal, citando un alto consigliere presidenziale ucraino. Secondo il quotidiano, i leader europei hanno accolto con favore la proposta di Volodymyr Zelensky di pianificare un incontro e starebbero facendo pressioni affinché anche i Paesi considerati più vicini alla Russia o che non hanno preso posizione sul conflitto partecipino al summit. È il caso soprattutto di India, Brasile, Arabia Saudita e Cina. «Questo processo non può esserci se non coinvolgiamo tutto il mondo, inclusi i leader del Sud globale», ha detto Andrij Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino, ribadendo ancora una volta la condizione principale dettata da Kiev per iniziare a negoziare: il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino.

I leader europei si sono detti disponibili al vertice di luglio e starebbero cercando di ridisegnare il piano in 10 punti messo a punto dall’Ucraina per renderlo più accettabile anche ad altre potenze globali. Nel frattempo, tra gli alleati di Kiev sembra già scattata la gara per scegliere il Paese ospitante. Secondo il Wall Street Journal, il presidente francese Emmanuel Macron si sarebbe offerto di ospitare il vertice a Parigi, ma anche Danimarca e Svezia stanno lavorando per lo stesso obiettivo. Secondo il quotidiano americano, l’incontro tra leader mondiali dovrebbe avvenire poco prima del summit annuale della Nato che comincerà l’11 luglio a Vilnius, in Lituania. Non esiste ancora una lista certa di chi parteciperà al vertice convocato da Zelensky. Pare che il principe saudita Mohammed Bin Salman e il primo ministro indiano Narendra Modi potrebbero esserci, mentre la presenza del leader cinese Xi Jinping appare molto più improbabile.

Credits foto: EPA/Christophe Petit Tesson | Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie Volodymyr Zelensky all’Eliseo (Parigi, 14 maggio 2023)

